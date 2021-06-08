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Три государства ЕС выделили Украине 35 млн защитных масок и аппараты ИВЛ

Вторник, 8 июня 2021, 12:59
Три государства ЕС выделили Украине 35 млн защитных масок и аппараты ИВЛ

Бельгия, Германия и Словакия предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19 - помощь включает более 35 млн защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тыс. защитных костюмов и очков.

Об этом во вторник сообщили в представительстве ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

Оказание помощи координировал Евросоюз через свой Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

В недавнем пакете Бельгия предложила Украине 500 тыс. масок KN95 и 2 млн хирургических масок, Германия предложила 25 млн хирургических масок, 7 977 тыс. масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ, Словакия предложила по 10 тыс. защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

"Я хочу поблагодарить страны-члены ЕС за поддержку Украины в борьбе с COVID-19. Мы полностью солидарны с нашими ближайшими соседями. Наш координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживает текущие обстоятельства и готов направлять помощь в дальнейшем", - заявил Янез Ленарчич, европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов.

ЕС оказывал помощь Украине для борьбы с COVID-19 с начала пандемии. В 2020 году ряд стран-членов ЕС обеспечивали поддержку Украины через механизм гражданской защиты ЕС

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