В Украину доставили еще 117 тысяч вакцин от Pfizer

В Украину доставили 117 тысяч доз вакцин Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в глобальной инициативе COVAX.

Источник: пресс-служба ЮНИСЕФ

Детали: В целом в течение этого и в начале следующей недели в Украину поступит 473 850 доз вакцины Pfizer в рамках COVAX.

К концу 2021 года Украина должна получить достаточно вакцин от различных производителей, чтобы защитить от COVID до 20% населения.

Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.

The 5th batch of #COVID19 #vaccines via #COVAX arrived today in #Kyiv. #Ukraine received 117 000 doses of #PfizerBioNTech free of charge, this and early next week #Ukraine will receive in total 473,850 doses delivered by #UNICEF @WHO_Europe @gavi @CEPIvaccines @UNICEF_UA pic.twitter.com/EYqAMx9nuD