Самую большую зарплату среди глав облцентров имеет мэр Запорожья – Честно

Мэр Запорожья Владимир Буряк получает наибольшую заработную плату среди мэров областных центров – 114 тысяч гривен в месяц, меньше других зарабатывает мэр Херсона Игорь Колихаев – 15 тысяч гривен.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: Среди руководителей городов, которые получают самые большие зарплаты:

мэр Луцка Игорь Полищук (77 тысяч гривен),

(77 тысяч гривен), мэр Кропивницкого Андрей Райкович (73 тысячи),

(73 тысячи), мэр Хмельницкого Александр Симчишин (64 тысячи),

(64 тысячи), мэр Чернигова Владислав Атрошенко (63 тысячи),

(63 тысячи), мэр Ровно Александр Третьяк (62 тысячи) и

(62 тысячи) и мэр Киева Виталий Кличко (60 тысяч).

Самые низкие зарплаты у:

мэра Одессы Геннадия Труханова (23 тысячи),

(23 тысячи), мэра Житомира Сергея Сухомлина (30 тысяч),

(30 тысяч), мэра Львова Андрея Садового (33 тысячи),

(33 тысячи), мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива (39 тысяч) и

(39 тысяч) и мэра Сум Александра Лысенко (44 тысячи).

"Честно" отмечает, что оклады мэров – утвержденные постановлением Кабмина еще в 2006 году – практически одинаковые.

Согласно этому документу, мэру города с населением более одного миллиона человек установлен должностной оклад в размере 16 940 гривен, мэрам городов с населением до 180 000 – 15 тысяч гривен, а всем остальным – 15 900 гривен.

Заработная плата мэров обычно не привязывается к каким-то реальным достижениям – как, например, качество сервиса и услуг в городах, а зависит от надбавок, доплат и премий, которые своему мэру предусматривают депутаты.

В зарплату входят также отпускные, больничные, компенсации за командировки, пособия и другие выплаты.

Например, в апреле заработная плата Владимира Буряка составляла 127,5 тысячи гривен, из которых 73% – премия.

Также премии составляют половину заработной платы у мэров Хмельницкого, Черновцов, Ровно, Ужгорода, Полтавы и Луцка.

"Честно" отмечает, что средний заработок мэров областных центров составляет 53 тысячи гривен в месяц. Но несмотря на низкие зарплаты мэры не спешат покидать свои посты, а из бизнеса идут номинально.

"Честно" отмечает, что мэры практически всегда баллотируются на следующий срок, потому что доступ к бюджету дает возможность "жить на широкую ногу" и "продолжать осваивать подряды на нужные фирмы".