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Самую большую зарплату среди глав облцентров имеет мэр Запорожья – Честно

Вторник, 8 июня 2021, 16:33
Фото smartnews.com.ua

Мэр Запорожья Владимир Буряк получает наибольшую заработную плату среди мэров областных центров – 114 тысяч гривен в месяц, меньше других зарабатывает мэр Херсона Игорь Колихаев – 15 тысяч гривен.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: Среди руководителей городов, которые получают самые большие зарплаты:

  • мэр Луцка Игорь Полищук (77 тысяч гривен),
  • мэр Кропивницкого Андрей Райкович (73 тысячи),
  • мэр Хмельницкого Александр Симчишин (64 тысячи),
  • мэр Чернигова Владислав Атрошенко (63 тысячи),
  • мэр Ровно Александр Третьяк (62 тысячи) и
  • мэр Киева Виталий Кличко (60 тысяч).
 

Самые низкие зарплаты у:

  • мэра Одессы Геннадия Труханова (23 тысячи),
  • мэра Житомира Сергея Сухомлина (30 тысяч),
  • мэра Львова Андрея Садового (33 тысячи),
  • мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива (39 тысяч) и
  • мэра Сум Александра Лысенко (44 тысячи).

"Честно" отмечает, что оклады мэров – утвержденные постановлением Кабмина еще в 2006 году – практически одинаковые.

Согласно этому документу, мэру города с населением более одного миллиона человек установлен должностной оклад в размере 16 940 гривен, мэрам городов с населением до 180 000 – 15 тысяч гривен, а всем остальным – 15 900 гривен.

Заработная плата мэров обычно не привязывается к каким-то реальным достижениям – как, например, качество сервиса и услуг в городах, а зависит от надбавок, доплат и премий, которые своему мэру предусматривают депутаты.

 

В зарплату входят также отпускные, больничные, компенсации за командировки, пособия и другие выплаты.

Например, в апреле заработная плата Владимира Буряка составляла 127,5 тысячи гривен, из которых 73% – премия.

 

Также премии составляют половину заработной платы у мэров Хмельницкого, Черновцов, Ровно, Ужгорода, Полтавы и Луцка.

 

"Честно" отмечает, что средний заработок мэров областных центров составляет 53 тысячи гривен в месяц. Но несмотря на низкие зарплаты мэры не спешат покидать свои посты, а из бизнеса идут номинально.

"Честно" отмечает, что мэры практически всегда баллотируются на следующий срок, потому что доступ к бюджету дает возможность "жить на широкую ногу" и "продолжать осваивать подряды на нужные фирмы".

Темы: зарплатыместная власть


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