Трибунал ООН подтвердил приговор осужденному за геноцид в Сребренице Младичу

Трибунал ООН в Гааге отклонил апелляцию бывшего командира боснийских сербов Ратко Младича, который был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В начале рассмотрения апелляции в августе прошлого года Младич выдвинул девять оснований для апелляции с просьбой о его оправдании или пересмотре дела. Адвокаты утверждали, что он был далеко от Сребреницы, когда произошла резня.

Апелляционная коллегия из пяти человек постановила, что Младич не представил доказательств для отмены приговора против него.

Таким образом, трибунал ООН поддержал пожизненное наказание за его роль в убийстве около 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Пока непонятно, где Младич будет отбывать оставшуюся часть наказания.

78-летний Младич отбывает пожизненное заключение после того, как в ноябре 2017 года трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал его виновным по 10 обвинениям, включая геноцид, убийство, судебное преследование, принудительную депортацию.

Ратко Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-95 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Суд по его делу начался в мае 2012 года.

Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.

Недавно Великобритания согласилась перевести его в одну из своих тюрем для отбывания наказания.