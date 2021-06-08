Парламент Грузии выступил с заявлением в поддержку интеграции страны в НАТО

Парламент Грузии подготовил заявление в поддержку интеграции Грузии в НАТО, которое подпишут все представленные в парламенте партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Онлайн.

Заявление было сделано незадолго до проведения саммита НАТО, намеченного на 14 июня в Брюсселе. Согласно тексту заявления, саммит НАТО дает Грузии возможность добиться прогресса на пути к интеграции в НАТО.

В совместном заявлении, в частности, отмечается, что представленные в парламенте Грузии силы едины в поддержке членства Грузии в НАТО и считают, что членство в НАТО является основным интересом национальной безопасности Грузии, основывающимся на единодушной, широкой политической и общественной поддержке.

В заявлении содержится призыв к НАТО и государствам-членам Альянса "продолжать тесное партнерство с Грузией, поскольку страна готовится к проведению совместно согласованных парламентскими политическими партиями амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, а также обеспечить более сильную поддержку и обмен опытом в борьбе с растущими и гибридными угрозами".

"Мы подчеркивает важность расширения сотрудничества в направлении обеспечения безопасности Черного моря. За последние годы обстановка в плане безопасности в широком Черноморском регионе значительно ухудшилась. Действия России угрожают региональной безопасности и демократии региона. С учетом существующей данности, участие НАТО в Черноморском регионе, как важный сдерживающий и стабилизирующий фактор, приобретает гораздо большее значение, чем прежде", - говорится в заявлении.

Напомним, Европейский конгресс украинцев перед саммитом НАТО призвал Альянс ускорить предоставление Украине Плана действий по членству, напомнив о решении Бухарестского саммита в 2008 году.

Заместитель генсека НАТО заявил, что саммит Альянса в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает от НАТО в будущем возможную дату членства и считает самой большой ошибкой молчание союзников.

Видеоверсию объяснений заместителя генсека НАТО смотрите на канале ЕвроПравды в ролике "Чего ждать Украине от саммита НАТО?"