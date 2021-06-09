На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма

В городе Геническ Херсонской области стартовала вакцинация от коронавируса для жителей оккупированного Крыма.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Уже 2 человека с временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории г. Геническ".

Детали: Сейчас Минздрав для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, открыл записи на прививку против COVID-19 через портал "Дія".

На Херсонщине с этой целью действуют 6 пунктов, где планируется прививки вакциной CoronaVac.

В частности, пункты расположены:

КНП "Херсонская городская клиническая больница им.О.С. Лучанского";

КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника № 1;

КНП "Херсонская городская клиническая больница им.Е.Е. Карабелешу", поликлиника № 1;

Амбулатория общей практики семейной медицины в г.. Геническ, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики семейной медицины, село Ченгар, ул, Шевченко, 68А;

Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Напомним:

48 161 человек был привит против COVID-19 в понедельник 7 июня: одну дозу получили 43 137 человек, вторую дозу – 5 024 человека.

Всего проведено 1 436 285 прививок против коронавирусной болезни.

По состоянию на 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 653 525 человек.

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