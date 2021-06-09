В Киеве под мостом в Гидропарке нашли мину

Под Венецианским мостом в Киеве в Гидропарке нашли противотанковую мину ТМ 62, разработанную в шестидесятые годы в СССР.

Источник: сообщение ДСНС

Детали: Накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" нашли мину в воде при проверке акватории р. Днепр под Венецианским мостом.

Дословно: "Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.

Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ДСНС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке".