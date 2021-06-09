Украина вывела свой контингент в составе миссии НАТО из Афганистана

Украина вывела из Афганистана своих военнослужащих, участвовавших в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

"100% личного состава украинского национального персонала в миссии НАТО в Афганистане "Решительная Поддержка" вернулись в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 года рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД", - говорится в заявлении.

В состав миссии НАТО в Афганистане входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО по завершению деятельности миссии, которое было принято 14 апреля.

Основными задачами украинского национального персонала были исполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе миссии, ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности, выполнение мероприятий по противодействию применения самодельных взрывных устройств и обезвреживание взрывоопасных предметов, дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

Как сообщалось, украинские грузовые самолеты компании "Антонов" привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана.

Бундесвер в это время оставляет Афганистан в рамках вывода войск НАТО. В рамках миссии Альянса "Решительная поддержка" немецкая армия предоставила второй по численности контингент после США.