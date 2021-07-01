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WP: Пекин строит 119 новых шахт для межконтинентальных ракет

Четверг, 1 июля 2021, 07:39
Это, по мнению экспертов, является строительной площадкой для новой шахты для межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Строительная площадка скрыта под 230-футовым укрытием - обычная практика сокрытия, наблюдаемая на других китайски

Китай начал строительство 119 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустыне недалеко от города Юмень, в провинции Ганьсу.

Источник: The Washington Post, анализируя спутниковые снимки, полученные исследователями из Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина

Детали: Фото свидетельствуют, что работа продолжается на участках в сетке, охватывающей сотни квадратных миль засушливой местности в Ганьсу.

 

119 почти идентичных строительных площадок содержат элементы, повторяющие те, которые наблюдаются на существующих пусковых установках для китайского арсенала баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Отмечается, что Китай, как считается, обладает относительно скромными запасами, которые  составляют от 250 до 350 единиц ядерного оружия. Фактическое количество новых ракет, предназначенных для этих шахт, неизвестно. WP пишет, что приобретение более 100 новых ракетных шахт, если оно будет завершено, станет историческим сдвигом для Пекина.

В прошлом Китай уже использовал имитационные шахты.

Темы: Китайядерное оружие


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