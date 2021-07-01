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Украина утвердила стандарты ЕС для морского оборудования

Четверг, 1 июля 2021, 08:58

Кабмин одобрил постановление, что внедряет в Украине европейские требования к морскому оборудованию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Технического регламента морского оборудования". Постановление учитывает требования Директивы Европейского парламента 2014/90/ ЕС и является еще одним шагом в имплементации Украиной законодательства ЕС", - отмечается в сообщении.

Технический регламент определяет требования к морскому оборудованию и устанавливает единые механизмы оценки его безопасности.

Переход Украины на новые стандарты должен усилить ответственность производителей такого оборудования за его безопасность, устранить технические барьеры в торговле между Украиной и ЕС и приблизить соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС в сфере морского оборудования.

Напомним, "промышленный безвиз", официально - Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA) предусматривает взаимное признание сертификации продукции и упрощает выход товаров на рынки ЕС. Это позволит производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Как сообщалось, следующий этап подготовки соглашения должен начаться в сентябре.

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Темы: Кабинет министровЕС


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