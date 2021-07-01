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В Черное море зашел итальянский фрегат

Четверг, 1 июля 2021, 18:34
В Черное море зашел итальянский фрегат

В Черное море зашел итальянский фрегат Virginio Fasan F591, флагман постоянной морской группы НАТО SNMG2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Думскую.

При прохождении через Босфор в четверг днем ​Virginio Fasan сопровождал турецкий фрегат Barbaros F244.

Вероятно, итальянский фрегат тоже войдет в состав эскадры, участвующей в ежегодных международных учениях Sea Breeze в Черном море.

Итальянский фрегат введен в состав ВМС в декабре 2013 года. На его борту - различное артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение, в том числе противокорабельные и зенитные ракеты.

Напомним, российские десантные корабли провели боевые стрельбы в Черном море на фоне учений Sea Breeze.

Перед этим российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море.

Как известно, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.

Ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в учениях 26 июня.

Подробнее о том, как проходят учения - в видео "Европейской правды"

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Темы: Черное море
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