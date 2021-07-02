В ЕС подготовили план сотрудничества с Восточным партнерством с инвестициями на 2,3 млрд евро

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (МЗМКТ) засудив до 12 років ув'язнення колишніх керівників сербської спецслужби Йовіцу Станішича та Франко Сіматовича.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Обвинувачених засудили за воєнні злочини через їхню роль у фінансуванні та озброєнні сербських бойовиків під час війни в Боснії, що тривала з 1992-го по 1995 рік.

Судді визнали Станішича та Сіматовича винними за всіма пунктами обвинувачення, серед яких - співучасть у вбивстві як порушення законів і звичаїв війни, примусові депортації як злочини проти людяності. Обвинувачення стосується подій у місті Босанскі-Шамац у квітні 1992 року.

Сташиніч очолював Службу державної безпеки сербського МВС, а Сіматович був його підлеглим. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії розглядав їхню справу в 2013 році і виправдав обох обвинувачених за всіма пунктами через недостатність доказів. Прокуратура подала апеляцію, і справу віддали на повторний розгляд.

Судді МЗМКТ під час повторного розгляду теж не побачили достатніх доказів щодо обвинувачення Станішича та Сіматовича за іншими епізодами. Захист засуджених пообіцяв оскаржити вирок.

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів створено для завершення роботи, розпочатої Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, який закрився 31 грудня 2017 року, і Міжнародним кримінальним трибуналом щодо Руанди, який закрився 31 грудня 2015 року.

Нещодавно МЗМКТ підтвердив вирок колишньому командувачу армії боснійських сербів, генералу Ратко Младичу. Його засудили до довічного ув'язнення.

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич у 2016 році засуджений до 40 років ув'язнення за геноцид у Боснії.

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