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Эстония открылась для вакцинированных украинцев

Пятница, 2 июля 2021, 17:43
Эстония открылась для вакцинированных украинцев

Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе не только с вакцинами, которые утверждены в Евросоюзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Для путешествий украинцам открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Согласно информации на карте МИД, въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в том числе из Украины) без симптомов заболевания COVID-19, которые прошли полный курс вакцинации.

Вакцины, которые официально используются в Украине, и сейчас принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac. После последней дозы вакцины должно пройти не больше года.

Напомним, Австрия та Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

Ранее сообщалось, что семь стран ЕС одобрили индийскую вакцину Covishield для прибывающих путешественников.

Темы: ЭстониявакцинациятуризмУкраина
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