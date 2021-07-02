Главный тренер сборной по спортивной гимнастике подозревается в растрате почти четверти миллиона

Главный тренер национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике подозреваются в растрате почти четверть миллиона гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Досудебным расследованием установлено, что главный тренер в период 2019 - 2020 годов, путем злоупотребления своим служебным положением, совершил растрату денежных средств управление "Укрспортобеспечения".

По данным следствия, он подписывал акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов и тренеров, которые якобы жили и питались в комплексе для проживания и столовой олимпийского учебного центра в Конча-Заспе, однако указанные в договорах лица на тот момент фактически находились за пределами Украины.

Дословно прокуратура: "Таким образом главный тренер будучи осведомленным о том, что указанные лица не находятся на тренировочных сборах, совершил растрату средств на общую сумму около 250 тыс. гривен.

Сейчас указанному лицу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются".

Дополнительно: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, это заслуженный тренер Украины Геннадий Сартинский.