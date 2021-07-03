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На нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул пожар

Суббота, 3 июля 2021, 01:16
На нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул пожар

На подводном нефтяном трубопроводе на месторождении Ку-Малуб Заап в Мексиканском заливе произошел пожар.

Источник: Reuters, Bloomberg

Детали: Четыре источника сообщили Reuters, что пожар взят под контроль.

Травм или серьезного влияния на производство не было.

Как отмечается, пожар был вызван утечкой газа.

Трубопровод эксплуатирует мексиканская государственная нефтяная компания Pemex.

Ку-Малуб Заап - один из самых производительных кластеров нефтяных месторождений. На Ку-Малуб Заап приходится более 700 тысяч баррелей нефти в день, или примерно 40% от общего объема добычи Pemex.

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Темы: Мексикапожар
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