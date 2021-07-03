В Киеве и области ожидаются грозы и град – ГСЧС

В Киеве и области в субботу до конца суток возможен град и шквалы, днем ​​в воскресенье дождь.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, meteo.gov.ua

Дословно ГСЧС: "В Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток 3 июля местами град и шквалы 15-20 м/с, днем ​​4 июля грозы (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Как сообщает Укргидрометцентр, неблагоприятные погодные условия ожидаются по всей Украине.

Дословно: "Днем 3 июля в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

4 июля ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем ​​в Украине грозы, днем ​​в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".