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Погода в воскресенье: синоптики предупредили про шквалы и град

Воскресенье, 4 июля 2021, 08:40
Погода в воскресенье: синоптики предупредили про шквалы и град

4 июля в Украине почти во всех регионах пройдут дожди, на юге и в центре местами возможны ливни с градом и шквалами.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Воскресенье будет с переменной облачностью. В большинстве южных и центральных областей местами дожди, возможен град, а также и шквалы ветра 15-20 м / с.

Температура в западных областях 20-25°, на остальной территории - от +24° до +29°, на востоке до +32°.

В Киеве 4 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура около +27°.

На Киевщине возможны кратковременные дожди, грозы, +24+29°.

Погода в воскресенье
Погода в воскресенье

В понедельник, 5 июля, в Украине без осадков, днем ​​в центральных областях в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в понедельник
Погода в понедельник

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Темы: погода
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