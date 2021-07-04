Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маски для лица станут личным выбором в Англии - министр

Воскресенье, 4 июля 2021, 14:56
Маски для лица станут личным выбором в Англии - министр

Ношение масок для лица в Англии станет личным выбором, и данные, которые определят, могут ли быть сняты ограничения на карантин в июле, выглядят "очень позитивно".

Об этом заявил министр жилищного строительства Роберт Дженрик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Дженрик сказал, что успех британской программы вакцинации означает, что правительство "может подумать о том, как мы можем вернуться в нормальность в максимально возможной степени ".

"Как и многие люди, я хочу избавиться от этих ограничений как можно быстрее" Мы не хотим, чтобы они были необходимы дольше, чем необходимо. Мы собираемся перейти в период, когда не будет юридических ограничений - государство не будет указывать вам, что делать, - но вы захотите проявить определенную степень личной ответственности и суждения. Так что разные люди придут к разным выводам по таким вещам, как, например, маски", - сказал он

По данным британских СМИ, премьер-министр Борис Джонсон готовится ослабить последние оставшиеся ограничения COVID-19 в Англии с 19 июля.

Согласно сообщениям в воскресных газетах, после вступления четвертого шага в силу больше не будет обязательств носить маски для лица и соблюдать социальное дистанцирование.

По данным Sunday Times, необходимость сканировать QR-код перед входом в бар, ресторан или подобное заведение также останется в прошлом после 19 июля.

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Великобритания
После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
Британия ввела санкции против "ЧВК Вагнер" за преступления в Африке
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: