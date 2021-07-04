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Маски для лица станут личным выбором в Англии - министр

Воскресенье, 4 июля 2021, 14:56

Ношение масок для лица в Англии станет личным выбором, и данные, которые определят, могут ли быть сняты ограничения на карантин в июле, выглядят "очень позитивно".

Об этом заявил министр жилищного строительства Роберт Дженрик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Дженрик сказал, что успех британской программы вакцинации означает, что правительство "может подумать о том, как мы можем вернуться в нормальность в максимально возможной степени ".

"Как и многие люди, я хочу избавиться от этих ограничений как можно быстрее" Мы не хотим, чтобы они были необходимы дольше, чем необходимо. Мы собираемся перейти в период, когда не будет юридических ограничений - государство не будет указывать вам, что делать, - но вы захотите проявить определенную степень личной ответственности и суждения. Так что разные люди придут к разным выводам по таким вещам, как, например, маски", - сказал он

По данным британских СМИ, премьер-министр Борис Джонсон готовится ослабить последние оставшиеся ограничения COVID-19 в Англии с 19 июля.

Согласно сообщениям в воскресных газетах, после вступления четвертого шага в силу больше не будет обязательств носить маски для лица и соблюдать социальное дистанцирование.

По данным Sunday Times, необходимость сканировать QR-код перед входом в бар, ресторан или подобное заведение также останется в прошлом после 19 июля.

Темы: Великобританиякоронавирус


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