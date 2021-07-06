Гран-при Формулы-1 снова отменили из-за COVID-19

Гран-при Формулы-1, который должен был состояться в Австралии, отменили в связи с пандемией коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на организаторов чемпионата

Дословно пресс-служба организаторов: "Корпорация Гран-при Австралии совместно с правительством штата Виктория и "Формулой-1" объявила, что Гран-при Австралии "Формулы-1" 2021 года отменен из-за ограничений и логистических проблем, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19".

Детали: Ранее организаторы "Формулы-1" из-за коронавируса отменили этапы в Канаде и Сингапуре.



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