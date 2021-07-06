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Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту Украина-ЕС

Вторник, 6 июля 2021, 23:05

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель во время встречи в Вильнюсе обсудили подготовку к саммиту "Украина - ЕС", запланированному на 12 октября.

Об этом со ссылкой на Офис президента сообщает "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"Во время встречи лидеры обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23-го саммиту Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года. Президент Украины поблагодарил за принятие Советом ЕС проекта Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду , что соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время ", - говорится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание инициативы "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова.

Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили Соглашения об ассоциации.

Как сообщалось, Зеленский 6-7 июля находится в Литве с рабочим визитом.

Темы: ЗеленскийЕС
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