Трамп рассказывал, что "Гитлер сделал много хорошего" для экономики Германии

В 2018 году во время визита в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны бывший президент США Дональд Трамп рассказывал своему начальнику штаба Джону Келли, что "Гитлер сделал много хорошего".

Источник: The Guardian

Детали: Об этом в своей книге написал Майкл Бендер из Wall Street Journal.

Бендер пишет, что замечание бывшего президента США в 2018 году "ошеломило" Келли, отставного генерала морской пехоты США.

Трамп сделал это замечание во время импровизированного урока истории, на котором Келли "напомнил президенту, на чьей стороне были страны во время конфликта" и "соединил точки от Первой мировой войны до Второй мировой войной и всеми зверствами Гитлера".

Бендер - один из авторов, которые брали интервью у Трампа после окончания его президентского срока.

Он сообщает, что Трамп отрицал замечание о Гитлере.

Неназванные источники сообщили Бендеру, что Келли "сказал президенту, что он был неправ, но Трампа это не остановило", подчеркнув восстановление экономики Германии при Гитлере в 1930-е годы.

"Келли снова отступил, - пишет Бендер, - и доказывал, что немецкому народу было бы лучше быть бедным, чем подвергнуться нацистскому геноциду".

Бендер добавляет, что Келли сказал Трампу, что даже если его утверждение о немецкой экономике при нацистах после 1933 года было правдой, "вы никогда не сможете сказать что-либо в поддержку Адольфа Гитлера. Ты просто не можешь".

Во время своей поездки в Европу Трамп столкнулся с серьезными проблемами, помимо обычных конфликтов с другими мировыми лидерами.

Сообщалось, что он называл погибших в войне американских солдат "неудачниками" и "лохами".

Келли, чей сын был убит в Афганистане в 2010 году, покинул Белый дом в начале 2019 года. С тех пор он критиковал Трампа, как сообщается, говоря друзьям, что президент, которому он служил, был "самым несовершенным человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни".

Бендер пишет, что Келли приложил все усилия, чтобы преодолеть "поразительное пренебрежение Трампа к истории".