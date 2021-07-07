Жара в Украине усилится

В четверг 8 июля в Украине будет преобладать сухая погода, а жара начнет усиливаться, в большинстве областей предполагается +27+33 градуса.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Синоптик пояснила, что сейчас над Северным морем царит циклон, а его атмосферный холодный фронт освежает дождями воздух в Западной Европе.

8 июля этот антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсеместно в Украине ожидается сухая погода.

Разве что днем ​​в Винницкой области вероятный небольшой дождь.

В четверг в течение дня в большинстве областей предполагается +27+33 градуса.

В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться.

В Киеве 8 июля будет царить сухая солнечная погода. Ближайшей ночью до +20 градусов, днем ​​+28 + 30 градусов.

Диденко предупредила, что в ближайшие дни и на следующей неделе стоит ожидать повышения температуры воздуха и жару.