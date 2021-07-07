Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Жара в Украине усилится

Среда, 7 июля 2021, 13:11

В четверг 8 июля в Украине будет преобладать сухая погода, а жара начнет усиливаться, в большинстве областей предполагается +27+33 градуса.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Синоптик пояснила, что сейчас над Северным морем царит циклон, а его атмосферный холодный фронт освежает дождями воздух в Западной Европе.

8 июля этот антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсеместно в Украине ожидается сухая погода.

Разве что днем ​​в Винницкой области вероятный небольшой дождь.

В четверг в течение дня в большинстве областей предполагается +27+33 градуса.

В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться.

 

В Киеве 8 июля будет царить сухая солнечная погода. Ближайшей ночью до +20 градусов, днем ​​+28 + 30 градусов.

Диденко предупредила, что в ближайшие дни и на следующей неделе стоит ожидать повышения температуры воздуха и жару.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме

Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити

Пытки в "Изоляции": руководителям подпольной тюрьме объявили подозрения

До 2023 года Украина получит боевой "москитный флот" - Таран

В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев

Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решение по отстранению Витренко

Все новости...
погода
Часть Украины накроют дожди, грозы и град
В Киеве и области ожидают грозу
В Украине ожидается неустойчивая погода: жара, местами грозы, град и шквалы
Последние новости
03:55
ОбновленоЗадержали подозреваемых в убийстве президента Гаити
03:38
Более 30 штатов подали иск против Google
02:40
Обвал дома во Флориде: число жертв превысило 50 человек
01:55
Латвия отказала Беларуси в выдаче оппозиционера Цепкало
01:20
На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, который ранил ножом 2-летнего ребенка
00:50
Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности
00:37
Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме
00:25
Водяное обстреляли просроченными российскими боеприпасами – миссия Украины в ОБСЕ
23:49
ВидеоМощный взрыв произошел в порту Дубаи
23:10
США призывают РФ освободить украинского журналиста Есипенко
Все новости...