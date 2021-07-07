Трамп анонсировал иск против Google, Twitter и Facebook

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о планах подать в суд на технических гигантов Google, Twitter и Facebook, утверждая, что он стал жертвой цензуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Групповой иск также направлен на руководителей трех компаний.

В январе аккаунты Трампа в соцсетях были заблокированы из-за проблем безопасности в результате беспорядков в Капитолии, возглавляемых его сторонниками.

В среду Дональд Трамп назвал иск "очень красивым развитием нашей свободы слова".

На пресс конференции со своего гольф-курорта в Бедминстере, штат Нью-Джерси, он высказался против социальных сетей и демократов, которых он обвинил в поддержке дезинформации.

Он добавил, что если технические компании могут заблокировать президента, "они могут это делать с любым".

Дональд Трамп, который привык высказываться в социальных сетях, теперь вынужден распространять свои заявления через пресс-релизы. С января бывшему президенту США запретили доступ к социальным сетям, включая Twitter, Facebook, Instagram, Youtube или Snapchat, после нападения его сторонников на Капитолий 6 января.