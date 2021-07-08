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ГБР призывает украинцев сообщать о необоснованных активах у чиновников

Четверг, 8 июля 2021, 11:24

Государственное бюро расследований активизирует проверку необоснованных активов у должностных лиц и призывает к сотрудничеству граждан.

Источник: ГБР

Детали: Бюро запустило отдельную линию для получения сообщений от граждан.

Украинцев призывают: если вы владеете информацией о незаконно полученном имуществе или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена, сообщите об этом.

Форму можно заполнить анонимно.

Руководство ГБР держит этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут тщательно проверяться, уверяют в бюро.

Дословно: "Просим представителей общественности, средств массовой информации и неравнодушных лиц при наличии информации, которую работники Бюро могут использовать для выявления необоснованных активов и сбора необходимых доказательств, обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:

  • через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований
  • по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 09:00 до 18:00, пятница - с 09:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день)
  • отправив информацию на адрес электронной почты: assets@dbr.gov.ua;
  • почтовой связью в адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 м. Киев, 01032;
  • во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
  • оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев.

Призываем к сотрудничеству!

Преодолеем коррупцию вместе!"

 

Справка: Под "активами" следует понимать денежные средства (наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях и т.п.), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги, предоставленные должностному лицу.

Стоимость актива должна составлять от 1 003 500 гривен до 7 377 500 гривен (до 6 831 500 гривен - в 2020 году, до 6 243 250 гривен - в 2019 году), а сам актив должен быть приобретенным после 28.11.2019.

Украинская правда
Темы: ГБРдекларации
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