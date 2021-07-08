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В Киеве запускают "умную" систему, которая будет бороться с пробками

Четверг, 8 июля 2021, 12:38
В Киеве запускают умную систему, которая будет бороться с пробками
Фото bzh.life

Киевская власть внедряет новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, чтобы регулировать транспортные потоки на улицах города и предупреждать появление пробок.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "Основная цель интеллектуальной транспортной системы – уравновесить нагрузку на дорогах, чтобы качественно организовать работу общественного транспорта.

ИТС поможет организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутные такси, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки".

Детали: Сейчас в городе определили ключевые локации с интенсивным трафиком – перекресток бульвара Леси Украинский, улицы Бассейной, улицы Мечникова и улицы Льва Толстого; площадь Победы и Европейская площадь, – на которых камеры ИТС начнут работу в тестовом режиме.

В общем интеллектуальная система видеоанализа транспортных потоков должен появиться на 65 ключевых магистралях и выездах из города.

Отмечается, что после анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд для грузового транспорта.

Украинская правда

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Темы: Киевдорогитранспорт
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