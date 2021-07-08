В Киеве запускают "умную" систему, которая будет бороться с пробками
Киевская власть внедряет новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, чтобы регулировать транспортные потоки на улицах города и предупреждать появление пробок.
Источник: сайт КГГА
Дословно: "Основная цель интеллектуальной транспортной системы – уравновесить нагрузку на дорогах, чтобы качественно организовать работу общественного транспорта.
ИТС поможет организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутные такси, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки".
Детали: Сейчас в городе определили ключевые локации с интенсивным трафиком – перекресток бульвара Леси Украинский, улицы Бассейной, улицы Мечникова и улицы Льва Толстого; площадь Победы и Европейская площадь, – на которых камеры ИТС начнут работу в тестовом режиме.
В общем интеллектуальная система видеоанализа транспортных потоков должен появиться на 65 ключевых магистралях и выездах из города.
Отмечается, что после анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд для грузового транспорта.