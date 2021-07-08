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В киностудии Довженко устроили отель: прокуратура это исправила

Четверг, 8 июля 2021, 17:33
В киностудии Довженко устроили отель: прокуратура это исправила

По иску столичной прокуратуры суд признал незаконной аренду помещений Национальной киностудии им. Александра Довженко, где обустроили отель.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Суд признал незаконным предоставление в пользование коммерческой структуре недвижимого имущества государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" площадью 1300 кв. метров".

Детали: В государственной собственности на балансе киностудии есть здание площадью 4300 кв.м по ул.Довженко в Киеве.

Часть указанного здания площадью 1300 кв.м без согласования с Минкультом в 2018 году передали в пользование коммерческой структуре на 10 лет.

Коммерческая структура в арендованных помещениях обустроила отель.

При этом прокуратура установила, что размер арендной платы существенно занижен.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным договора аренды, а Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск.

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Темы: прокуратуракино
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