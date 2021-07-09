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В Польше полностью вакцинировали уже более трети населения

Пятница, 9 июля 2021, 10:43
В Польше полностью вакцинировали уже более трети населения

В Польше завершили курс прививок от коронавируса уже более 14,5 млн человек - больше трети из 38-миллионного населения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В эту статистику включены люди, которые получили обе дозы вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson.

Только первой дозой привиты и ожидают вторую более 17,2 млн человек.

Всего в Польше сделали более 30,7 млн прививок.

Напомним, Польша уже начала вакцинацию в том числе подростков в возрасте 12-15 лет, им предлагают вакцину Pfizer-BioNTech - пока единственную из получивших допуск регулятора ЕС для применения в этой возрастной группе.

Темы: ПольшавакцинациякоронавирусCovid-2019
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