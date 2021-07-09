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Судья и адвокат в Одесской области требовали 6 тысяч долларов за "помощь" в деле

Пятница, 9 июля 2021, 11:16
dbr.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований разоблачили главу одного из городских районных судов Одесской области и адвоката в выманивании денег у гражданина за якобы принятие положительного судебного решения; им сообщено о подозрении.

Источник: ГБР

Детали: Глава суда при посредничестве адвоката пообещал жителю Одесской области обеспечить принятие другим судьей положительного решения.

Ранее гражданская жена гражданина выиграла в этом суде дело о взыскании задолженности с предприятия-должника. Однако в определенные сроки деньги не были перечислены, поэтому она обратилась в суд на счет возобновления сроков предъявления исполнительного документа.

Сначала судья и адвокат планировали получить от гражданина 700 тысяч гривен, а затем уменьшили сумму до 6 тысяч долларов США.

ГБР задокументировало передачу 3,5 тысяч долларов США.

Адвоката работники ГБР задержали во время получения остатка – 2,5 тысяч долларов США.

 
 
 
 

Судье и адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Им может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Темы: взяткасудГБРОдесская область
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