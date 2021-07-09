Большинство украинцев за то, чтобы требовать от Германии и РФ компенсацию за тоталитарные преступления

Большинство украинцев поддерживают идею выдвижения требований к Германии и России за преступления совершенные нацистским и сталинским режимами.

Источник: опрос, проведенный с 1 по 7 июня Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Детали: Фонд решил поинтересоваться мнением украинцев по поводу компенсаций со стороны Германии и России.

61% опрошенных поддержал (34,5% полностью и 26,6% частично) идею выдвижения Украиной требований к Германии за преступления нацистского режима. В частности за массовые казни мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывоз на принудительный труд.

Не поддержали такую ​​идею 31,5% опрошенных. Эта идея имеет поддержку абсолютного большинства во всех макрорегионах страны.

В то же время 55,3% опрошенных поддержали (36,2% полностью и 19,1% частично) идею выдвижения Украиной требований к России за преступления сталинского режима: депортации украинцев и крымских татар. Не поддержали 35,7%. Больше приверженных такому решению в западных областях (66,7%), меньше всего - на Донбассе (33,5%).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью.