Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Большинство украинцев за то, чтобы требовать от Германии и РФ компенсацию за тоталитарные преступления

Пятница, 9 июля 2021, 15:50

Большинство украинцев поддерживают идею выдвижения требований к Германии и России за преступления совершенные нацистским и сталинским режимами.

Источник: опрос, проведенный с 1 по 7 июня Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Детали: Фонд решил поинтересоваться мнением украинцев по поводу компенсаций со стороны Германии и России.

61% опрошенных поддержал (34,5% полностью и 26,6% частично) идею выдвижения Украиной требований к Германии за преступления нацистского режима. В частности за массовые казни мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывоз на принудительный труд.

Не поддержали такую ​​идею 31,5% опрошенных. Эта идея имеет поддержку абсолютного большинства во всех макрорегионах страны.

 

В то же время 55,3% опрошенных поддержали (36,2% полностью и 19,1% частично) идею выдвижения Украиной требований к России за преступления сталинского режима: депортации украинцев и крымских татар. Не поддержали 35,7%. Больше приверженных такому решению в западных областях (66,7%), меньше всего - на Донбассе (33,5%).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью.

Украинская правда
Темы: историяопрос
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме

Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США

видеоНа Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто

В России новый максимум смертей от коронавируса

Пограничники не подтвердили заявление Моргенштерна, что он в Украине

Под Киевом поезд сошел с рельсов, пассажирские рейсы задерживаются

Все новости...
история
Более 40% украинцев не знают, где Бабий Яр - опрос
Украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать
Девушки устроили празднование на Мемориале Героев Небесной сотни. Полиция завела дело
Последние новости
15:53
Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме
15:27
В ЕС хотят создать отдельный орган для борьбы с отмыванием денег - СМИ
15:06
Аналитики о миллионных наградах в Нафтогазе: были выплаты по еще не достигнутым целям
15:00
Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США
14:50
За три года стало вдвое больше готовых сообщить о попытке получения взятки
14:34
Киевский фуникулер закрывают на ремонт
14:05
Во Франции штамм "Дельта" составляет уже более половины заражений
13:48
В Мелитополе умер пострадавший от взрыва на предприятии
13:32
Учения Sea Breeze официально завершились
13:21
В Польше участились случаи неявки на вторую дозу прививки от COVID
Все новости...