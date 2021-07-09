В МИД осудили пытки украинца Рабешко белорусскими силовиками

В МИД выступили с решительным осуждением пыток сотрудниками КГБ Беларуси украинского гражданина Павла Рабешко.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине", - говорится в комментарии.

По словам спикера, украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом Рабешко после его освобождения и предоставили ему содействие безопасно покинуть территорию Беларуси.

"Призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека. Рекомендуем также украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь ", - заявили в МИД.

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", 3 июля по месту жительства в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины с видом на жительство в Беларуси Павел Рабешко.

"По месту жительства мальчика провели обыск, в котором, по информации, участвовали пятеро сотрудников милиции. Был изьят телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало поводом для приезда сотрудников - пока неизвестно. По предварительной информации, его отвезли в Пинске КГБ ", - сообщали правозащитники.

В течение 6 часов работники Пинского КГБ проводили допрос с применением физической силы: били по голове, по телу, душили и несколько раз бросили в шкаф. А также угрожали и оскорбляли.

Павел Рабешко зафиксировал все побои и эти доказательства будут использованы в рамках нового уголовного дела.