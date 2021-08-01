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В ближайшие дни Украину охватят дожди с грозами и шквалами

Воскресенье, 1 августа 2021, 13:30

2 и 3 августа в Украине ожидаются дожди с грозами, местами с градом и шквалами, а также понижение температуры.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской областях ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°; днем 27-32°, в южных и восточных областях 31-36°, на крайнем западе страны 21-26°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-21°, днем около 30°.

 

Во вторник, 3 августа, в центральных, восточных, южных областях и в Карпатах местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории – без осадков. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура в западных, северных и центральных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 27-32°.

 

В Киеве 3 августа без осадков. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

1 августа в 8:00 температура воды была в Черном и Азовском морях 26-28° (возле Одессы 22°), в Днепре в пределах Киева 25°.

Темы: погода
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