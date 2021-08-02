С App Store удалили приложение для знакомств противников вакцинации
Приложение Unjected, где могли познакомиться противники вакцинации против коронавируса, удалили из App Store.
Источник: Business Insider
Детали: Компания Apple удалила приложение для знакомств, которое его разработчики позиционировали как пространство для "медицинской автономии и свободы выбора".
В Apple говорят, что Unjected нарушило политику в отношении контента, связанного с COVID-19.
Представитель корпорации процитировал интервью разработчика приложения, где говорилось о том, что Unjected предназначен для "единомышленников, которые не вакцинировались".
В Apple также сообщили, что основатели приложения просили пользователей не использовать слова вроде "микрочипа". Таким образом они хотели обмануть App Store.
Unjected запустили в мае как приложение для знакомств, однако недавно в него добавили новые функции. Одной из них был перечень предприятий, где "уважают нашу автономию и продвигают свободу", то есть не требуют быть вакцинированным.