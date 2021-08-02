В Грузии произошло землетрясение

На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Источник: "Эхо Кавказа" – проект Радио Свобода

Детали: По сообщению Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение прошло в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине в 9 километров. Сообщений о повреждении или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступало.

Напомним: