В Грузии произошло землетрясение
Понедельник, 2 августа 2021, 02:21
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла.
Источник: "Эхо Кавказа" – проект Радио Свобода
Детали: По сообщению Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение прошло в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по местному времени.
Очаг землетрясения находился на глубине в 9 километров. Сообщений о повреждении или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступало.
Напомним:
- В мае на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой около 5, что считается землетрясением средней силы.