Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Грузии произошло землетрясение

Понедельник, 2 августа 2021, 02:21

На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Источник: "Эхо Кавказа" – проект Радио Свобода

Детали: По сообщению Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение прошло в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине в 9 километров. Сообщений о повреждении или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступало.

Напомним:

  • В мае на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой около 5, что считается землетрясением средней силы.

Темы: Грузиястихийное бедствие
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото Чауса похитили из Молдовы, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко – источники

Украина будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных - Радуцкий

Ураган унес жизни двух человек в Львове

В Telegram появились обновления

Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины – СМИ

В Греции, Турции, Италии бушуют пожары: в Турции уже 8 погибших

Все новости...
Грузия
Освобожденные в Грузии украинские яхтсмены вернулись в Украину
Правящая партия Грузии вышла из соглашения, подписанного при посредничестве ЕС
В Грузии – новые максимумы заражений коронавирусом с середины декабря
Последние новости
12:10
Один длинный уик-энд ждет украинцев в августе
11:49
Власти рассматривают возможность ослабить ограничения для вакцинированных граждан - санврач
11:38
Цена Bitcoin упала ниже 40 тысяч долларов после роста до трехмесячного максимума
11:29
Американское издание осветило скандал с Ашион и министром Ткаченко
11:25
Курс валют на 2 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:16
Синоптики объявили штормовое предупреждение
11:13
фотоУкраинский корабль прибыл в Румынию на международные противоминные учения
11:02
Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше
10:56
Ряд поездов задерживаются из-за непогоды
10:36
Регулятор выкупил 136 миллионов долларов на межбанке
Все новости...