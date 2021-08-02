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Количество больных COVID-19 за сутки выросло почти на 465 тысяч

Понедельник, 2 августа 2021, 04:52

За минувшие сутки в мире обнаружили около 465 тысяч случаев коронавируса, умерли от осложнений 7328 больных.

Источник: данные порта Worldometers

Детали: Так, в США зарегистрировали более 40 тысяч новых заражений и 424 смерти. В Иране насчитали более 32 тысяч положительных результатов тестов и 366 летальных случая.

Кроме того, более 30 тысяч случаев зафиксировали в Индонезии. За этот же период там умерли 1604 больных. Великобритания за сутки подтвердила более 24 тысяч случаев и 65 смертей.

 
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В общем, со времени начала пандемии в мире зарегистрировали почти 199 млн случаев коронавируса. Преодолели болезнь почти 180 млн больных, умерло – 4,2 человек.

Темы: коронавирус
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