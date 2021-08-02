Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество больных COVID-19 за сутки выросло почти на 465 тысяч

Понедельник, 2 августа 2021, 04:52
Количество больных COVID-19 за сутки выросло почти на 465 тысяч

За минувшие сутки в мире обнаружили около 465 тысяч случаев коронавируса, умерли от осложнений 7328 больных.

Источник: данные порта Worldometers

Детали: Так, в США зарегистрировали более 40 тысяч новых заражений и 424 смерти. В Иране насчитали более 32 тысяч положительных результатов тестов и 366 летальных случая.

Кроме того, более 30 тысяч случаев зафиксировали в Индонезии. За этот же период там умерли 1604 больных. Великобритания за сутки подтвердила более 24 тысяч случаев и 65 смертей.

 
Снимок экрана

В общем, со времени начала пандемии в мире зарегистрировали почти 199 млн случаев коронавируса. Преодолели болезнь почти 180 млн больных, умерло – 4,2 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: