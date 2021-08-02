Во время стрельбы в Нью-Йорке трое человек погибли, 15 – пострадали

Три человека застрелили и еще 15 человек пострадали во время стрельбы в Нью-Йорке.

Источник: "Укринформ"

Детали: Масштабная стрельба состоялась возле прачечной в северной части Куинз. Начальник полиции города рассказал, что стрелки приблизились к толпе и сделали серию выстрелов. После этого они сели на скутеры и скрылись с места происшествия.

В то время другая группа начала стрелять в ответ. Ранения получили по меньшей мере десять человек, в том числе семь прохожих и трое стрелков.

Сообщается, что все нападавшие были в масках и свитерах с капюшонами. Сейчас их разыскивает полиция.

Полиция указывает, что трое из десяти раненых являются представителями группировки "Тринитариос", созданной в Нью-Йорке доминиканцами в 90-х годах.

Среди пострадавших есть 58-летняя женщина, получившая ранение в живот и 78-летний мужчина, у которого пострадали живот и рука.

Этой же ночью состоялись еще стрельбы. В них погибли три человека.

Одного погибшего смертельно ранил в грудь неизвестный из автомобиля. Также 28-летний мужчина получил шесть смертельных огнестрельных ранений в спину. Еще один 32-летний пострадавший получил от двух неизвестных множественные огнестрельные ранения у кафе в Куинз, после чего умер.