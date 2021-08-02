Из-за урагана остановилось пересечение границы с Румынией в одном пункте пропуска

Пограничники предупреждают граждан, которые планируют пересекать украинскую-венгерскую границу о временной остановке пропуска в пункте "Лужанка - Берегшурань".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются".

Детали: В ГПСУ объясняют, что прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, которое вызвал ураган, накануне пронесшийся по Закарпатью.

Сейчас принимаются меры для возобновления пропускных операций.