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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Понедельник, 2 августа 2021, 11:16

В понедельник на западе, в центре и севере синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Днем 2 августа в западных и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве синоптики также предупреждают о грозе. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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