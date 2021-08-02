В понедельник на западе, в центре и севере синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Днем 2 августа в западных и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве синоптики также предупреждают о грозе. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).