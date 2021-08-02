Олимпиада: украинец, который шел на медаль, попал в чужую мишень
Украинец Сергей Кулиш стал восьмым на Олимпийских Играх в Токио в стрельбе из малокалиберной винтовки - в финале он претендовал на медаль, но случайно попал в чужую мишень.
Источник: Общественное
Прямая речь Кулиша: "Почему не засчитали выстрел? Потому что я ошибся. Стрельнул не в свою мишень (Кулиш случайно выстрелил в соседнюю мишень хорвата Петара Горси – ред.). У меня расстегнулась пуговица, почувствовал дискомфорт. Но время идет, и надо делать выстрел, и вот такое случилось. (С судьями – ред.) говорили об этом случае. Видимо, волнение сыграло свою роль. Трудно сказать, такое случается раз на миллион, и со мной это случилось сейчас".
Детали: По словам тренера, выстрел в мишень соседа был в десятку.
В финале спортсмены должны были выполнить три серии по 5 выстрелов из положения на колене, три серии по 5 выстрелов из положения лежа и две серии по 5 выстрелов из положения стоя.
Кулиш начал стартовые две серии в топ-3, после чего успешно выполнил еще две и даже поднялся на второе место.
Однако за пять выстрелов до финиша Кулиш в последней серии выполнил выстрел, который засчитали как "0.0".
Выяснилось, что Кулиш случайно попал не в свою, а в мишень соседа, из-за чего опустился на восьмое место.
Вернуться в топ-6 и продолжить борьбу за пять выстрелов до финиша Кулишу было невозможно, поэтому он так остался последним.
Олимпийским чемпионом в стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров) стал китаец Чжан Чанхун, который установил мировой рекорд и опередил представителя Олимпийского комитета России Сергея Каминского. Третий – серб Миленко Сэбич.
Предыстория:
- Для Кулиша это третья Олимпиада в карьере. До Игр в Токио он всего один раз участвовал в финале – завоевал "серебро" в стрельбе из винтовки на 10 метров.
- В стрельбе Украина завоевала одну медаль в Токио – Олег Омельчук и Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров получили "бронзу".