Июль в столице побил 4 температурных рекорда

В Киеве за июль зафиксировали четыре температурных рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30°С".

Детали: Среднемесячная температура воздуха в июле составила +24,6°С, что на 3,3°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 23 июля – под утро зафиксировали +15°С, а жарче всего – 29 июля, когда после полудня было +32,6°С.

Осадков выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.