Июль в столице побил 4 температурных рекорда
Понедельник, 2 августа 2021, 15:05
В Киеве за июль зафиксировали четыре температурных рекорда.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Дословно: "В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30°С".
Детали: Среднемесячная температура воздуха в июле составила +24,6°С, что на 3,3°С выше климатической нормы.
Холоднее всего в столице было 23 июля – под утро зафиксировали +15°С, а жарче всего – 29 июля, когда после полудня было +32,6°С.
Осадков выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.
Украинская правда