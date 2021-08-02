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Июль в столице побил 4 температурных рекорда

Понедельник, 2 августа 2021, 15:05
Июль в столице побил 4 температурных рекорда
Фото КГГА

В Киеве за июль зафиксировали четыре температурных рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30°С".

Детали: Среднемесячная температура воздуха в июле составила +24,6°С, что на 3,3°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 23 июля – под утро зафиксировали +15°С, а жарче всего – 29 июля, когда после полудня было +32,6°С.

Осадков выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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