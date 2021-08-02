Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине объявили штормовое предупреждение

Понедельник, 2 августа 2021, 15:58

Во вторник, 3 августа, в южных, восточных, большинстве центральных областей синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В вторник, 3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье прогнозируют грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

 

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация

США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ

Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ

Новости 2 августа: ограничения для невакцинированных, судьба Чауса

Офис генпрокурора пытается найти понимание между НАБУ и СБУ

Все новости...
погода
Июль в столице побил 4 температурных рекорда
В Украину придет свежесть и прохлада
Синоптики объявили штормовое предупреждение
Последние новости
01:33
Берлин впервые за 19 лет отправил военный корабль в Южно-Китайское море
00:32
Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street
23:57
фотоВ Турции перевернулся автобус с россиянами – четверо погибших
23:28
фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация
23:13
США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ
22:41
фото, видеоВ России приговорили "агента СБУ" за якобы контрабанду запчастей к ЗРК
22:05
Новости экономики: новый самый богатый человек, увольнение в "Нафтогазе"
21:48
Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ
21:17
Новости 2 августа: ограничения для невакцинированных, судьба Чауса
20:59
В Литве прогнозируют, что до конца года в страну может прибыть 10000 мигрантов
Все новости...