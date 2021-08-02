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В Украине объявили штормовое предупреждение

Понедельник, 2 августа 2021, 15:58
В Украине объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 3 августа, в южных, восточных, большинстве центральных областей синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В вторник, 3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье прогнозируют грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

 

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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