В Украине объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 3 августа, в южных, восточных, большинстве центральных областей синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В вторник, 3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье прогнозируют грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности, желтый).