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Из России завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен

Понедельник, 2 августа 2021, 16:02
Из России завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен

Пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарственных средств.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Обнаружили масштабный транснациональный канал контрабанды через государственную границу Украины лекарственных препаратов с признаками фальсификата в рамках уголовного производства.

На границе с РФ в пункте пропуска "Бачевск" был задержан автомобиль "MAN". В нем обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.

Одновременно в Киеве провели обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сети аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках, привлекались к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.

Всего изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен. Все направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Дальнейшие следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРосcия
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