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В ЕС полностью вакцинированы 60% взрослого населения

Понедельник, 2 августа 2021, 20:13

В ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.

Об этом в Twitter сообщила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID19 и его вариантов.

Остаемся бдительными. Давайте делать прививки! Для собственного здоровья - и для защиты других", - написала она.

Как сообщалось, американские производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили стоимость своих препаратов для Европейского союза.

По данным FT, условия контрактов были пересмотрены после того, как данные третьей фазы испытаний показали, что мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna имеют более высокие показатели эффективности, чем более дешевые векторные вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Темы: ЕСвакцинациякоронавирус
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