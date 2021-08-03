С полуночи оккупанты уже трижды открывали огонь на Донбассе
С начала дня 3 августа российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, боевых потерь нет.
Источник: утренняя сводка пресс-центра штаба ООС
Детали: У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Что предшествовало: За прошедшие сутки 2 августа на востоке Украины было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.