Украина готова предложить помощь Греции и Албании в связи с пожарами

Украина выражает солидарность с Грецией и Албанией в связи с лесными пожарами и в случае необходимости готова предложить помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинском нет. Украина солидарна с дружественным Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал Кулеба.

"Ужасные пожара в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинском нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи ", - добавил министр.

Как сообщалось, десятки домов были эвакуированы на севере Афин во вторник днем ​​из-за лесного пожара, который начался раньше в лесных массивах вблизи пригорода Варимбомби и вырвалась из-под контроля.

Также от лесных пожаров страдает Албания - в стране недостаточно собственных ресурсов для тушения огня и она ожидает помощь соседних стран.