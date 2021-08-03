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"Шахтер" выиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов

Вторник, 3 августа 2021, 22:53
Шахтер выиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" в первом матче 3 раунда квалификации Лиги Чемпионов со счетом 2:1 переиграл бельгийский "Генк".

Поединок прошел во вторник 3 августа.

В стартовые 45-ть минут на поле была равная игра. У "горняков" было пару ударов мимо ворот, а еще однажды Тете пробил прямо в руки вратарю "Генка". На 39-й минуте бельгийцы забили неожиданный для "Шахтера" гол. После подачи в штрафную два бразильских игрока дончан упустили Пола Онуачу, который ударом головой открыл счет в игре - 1:0.

Старт второго тайма прошел в обоюдных атаках, но опаснее были хозяева поля. На 54-й минуте сейв выдал Анатолий Трубин после удара метров с восьми. У "Шахтера" было пару ударов от Тете, но без опасности.

На 63-й минуте "Шахтер" сумел сравнять счет. Педриньо сбили в штрафной и с пенальти Тете делает счет 1:1. Бельгийцы после пропущенного гола имели еще один момент выйти вперед, но снова великолепно сыграл Трубин.

На 81-й минуте "Шахтер" забивает второй гол. Марлос навесил в штрафную и после скидки Исмаили Алан Патрик забивает в пустые ворота - 2:1.

Ответный матч пройдет 10 августа в Киеве на НСК "Олимпийский".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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