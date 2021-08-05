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Оккупанты обстреляли Красногоровку: снаряд разнес квартиру, ранен мужчина

Четверг, 5 августа 2021, 15:39

Российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку Донецкой области, есть пострадавший среди гражданского населения.

Источник: пресс-секретарь командования Объединенных сил Виталий Саранцев в комментарии УП, прокуратура Донецкой области

Детали: Об обстреле сообщили в сети. УП подтвердили в пресс-центре ООС, на месте сейчас работают представители СЦКК для квалификации обстрела.

Саранцев сообщил, что пострадавшим является мужчина 1965 года.

UPD: Позже прокуратура Донецкой области сообщила, что начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, утром 5 августа представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили артиллерийский обстрел Красногоровки.

Один из снарядов попал в квартиру многоэтажного жилого дома, в котором на момент обстрела находился хозяин квартиры. Мужчина с множественными осколочными ранениями различных частей тела доставлен скорой медицинской помощью в Кураховскую городскую больницу.

 

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Валентина Романенко, УП
Темы: война
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