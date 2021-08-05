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В пятницу большинство Украины накроют грозы и шквалы

Четверг, 5 августа 2021, 13:15
В пятницу большинство Украины накроют грозы и шквалы

В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины ожидается сложная погода с ливнями и шквальным ветром.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Циклон 6-го августа приведет сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град. Более сильное проявление метеоявлений - локально".

 

Детали: На Юге и Востоке без осложнений, будет господствовать жара.

Температура воздуха на Востоке, Юге и в большинстве центральной части Украины ожидается в пределах +29 +34 градусов.

На Западе будет свежее, +22 +27 градусов.

На Севере +25 +29 градусов.

В Киеве в пятницу - грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

Украинская правда

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Темы: погода
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