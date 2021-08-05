Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В пятницу большинство Украины накроют грозы и шквалы

Четверг, 5 августа 2021, 13:15

В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины ожидается сложная погода с ливнями и шквальным ветром.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Циклон 6-го августа приведет сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град. Более сильное проявление метеоявлений - локально".

 

Детали: На Юге и Востоке без осложнений, будет господствовать жара.

Температура воздуха на Востоке, Юге и в большинстве центральной части Украины ожидается в пределах +29 +34 градусов.

На Западе будет свежее, +22 +27 градусов.

На Севере +25 +29 градусов.

В Киеве в пятницу - грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"

Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб

Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС

видеоЗеленский возложил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма

Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения

фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Все новости...
погода
Град и грозы: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях
Синоптики рассказали, где за неделю выльется больше всего дождей
Греция побила новый температурный рекорд – более +47 градусов
Последние новости
23:51
Пожары в Греции: Зеленский поручил отправить спасателей на помощь
23:30
Moderna заявила об эффективности третьей дозы против штамма "Дельта"
22:52
Минздрав готовится к очередной волне COVID: рассматривают три сценария
22:21
ВидеоУкраинка запрыгнула в ТОП-5 Олимпиады, но прошлась по функционерах: "Абсолютно одна!"
21:47
Новости экономики: выплаты по госдолгу, оплата за лицензии на игорный бизнес
21:33
Конец эпохи: Месси уходит из "Барселоны" после 21 года игры за клуб
21:15
Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС
21:05
Новости 5 августа: успехи в Токио, советы Зеленского
20:51
Армения заявила о размещении пограничников РФ на границе с Азербайджаном
20:47
ГБР пришло с обысками в Минюст из-за дела про "взятку через адвокатку"
Все новости...