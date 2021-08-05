Мэр Конотопа облил водой нардепа-слугу на сессии горсовета

Во время сессии городского совета Конотопа между мэром Артемом Семенихиным и нардепом от "Слуги народа" Александр Качурой произошла ссора: мэр облил водой избранника, которую тот принес с собой, чтобы продемонстрировать качество воды в городе.

Источник: мэр Конотопа Артем Семенихин в Facebook, "Слуга народа" в Telegram, представитель полиции Сумской области в комментарии УП

Детали: В партии "Слуга народа" уже заявили, что по факту нападения на нардепа возбудили уголовное дело за препятствование его деятельности. Там говорят, что драку спровоцировал мэр вместе со своей охраной. Якобы нардеп поднял вопрос о проблемах города, в частности плохого качества воды. Указывается, что Качура попросил Семенихина проверить качество воды в бутылке, которую принес с собой.

После этого якобы началась потасовка.

А уже по факту драки, как называют это в партии, правоохранители возбудили уголовное дело.

В то же время, в полиции Сумской области УП сообщили, что дело открыли по части 1 ст. 296 "Хулиганство". Данные об этом внесли в единую базу досудебных расследований. Кроме того, Качура написал заявление из-за препятствования его деятельности. Дело по его заявлению также расследуют.

Мэр Конотопа в соцсетях решил объяснить ситуацию, которая сложилась во время сессии.

По его словам, в городской совет приехал "одиозный" нардеп Качура, который "за ручку ходит с Новинским и поддерживает Московский патриархат". Семенихин говорит, что сессия изначально оказалась под угрозой срыва.

Мэр считает, что "немного облил" Качуру "святой водичкой" Конотопа.

Он утверждает, что нардеп начал его провоцировать еще в начале сессии на какие-то действия.

"Он поливал грязью весь город в моем лице, рассказывал, как у нас все плохо, какая у нас вода плохая", – рассказал Семенихин.

Глава города сообщил, что обращается к правоохранителям, поскольку Качура якобы начал его шантажировать в обмен на то, чтобы представитель "Слуги народа" занял должность секретаря горсовета.