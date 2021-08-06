Украинский военный шпионил на Россию – СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ. Россиян интересовала информация мобилизационного характера.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.

Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.

СБУ задержала на попытке незаконной передачи сведений.

Ему объявлено подозрение по статье "Государственная измена".