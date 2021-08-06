Украинский военный шпионил на Россию – СБУ
Пятница, 6 августа 2021, 15:40
Контрразведка СБУ разоблачила украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ. Россиян интересовала информация мобилизационного характера.
Источник: СБУ
Детали: По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.
Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.
СБУ задержала на попытке незаконной передачи сведений.
Ему объявлено подозрение по статье "Государственная измена".
Украинская правда