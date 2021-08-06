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Украинский военный шпионил на Россию – СБУ

Пятница, 6 августа 2021, 15:40
Украинский военный шпионил на Россию – СБУ
фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ. Россиян интересовала информация мобилизационного характера.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.

Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.

СБУ задержала на попытке незаконной передачи сведений.

Ему объявлено подозрение по статье "Государственная измена".

 

Украинская правда

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Темы: СБУшпионажРосcияВооруженные силы
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