Украина отправила в Грецию пожарных, чтобы помогли тушить лесные пожары
Пятница, 6 августа 2021, 16:55
Украина отправила в Грецию отряд пожарных для помощи в борьбе с лесными пожарами.
Источник: Telegram премьера Дениса Шмыгаля
Дословно: "Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами".
Детали: Шмыгаль сообщил, что пожарных отправили в Грецию на выполнение задания президента Владимира Зеленского.
Кабмин на внеочередном заседании одобрил протокольное решение и направил в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны.
Шмыгаль отметил, что Украина всегда готова помочь и поддержать своих партнеров и пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию.
Украинская правда