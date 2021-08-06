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Украина отправила в Грецию пожарных, чтобы помогли тушить лесные пожары

Пятница, 6 августа 2021, 16:55
Фото: Ekathimerini.com

Украина отправила в Грецию отряд пожарных для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Источник: Telegram премьера Дениса Шмыгаля

Дословно: "Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами".

Детали: Шмыгаль сообщил, что пожарных отправили в Грецию на выполнение задания президента Владимира Зеленского.

Кабмин на внеочередном заседании одобрил протокольное решение и направил в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны.

Шмыгаль отметил, что Украина всегда готова помочь и поддержать своих партнеров и пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию.

Украинская правда
Темы: ГрецияпожарУкраинаГСЧС
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